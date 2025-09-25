Η Μελάνια Τραμπ συνάντησε τη βασίλισσα Ράνια και η κομψότητα περίσσευε -Οι glam εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη - iefimerida.gr

Η Μελάνια Τραμπ συνάντησε τη βασίλισσα Ράνια στη Νέα Υόρκη και οι δυο τους έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους που θύμιζαν red carpet.

Με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, υποδέχθηκε τους εκλεκτούς καλεσμένους της στο πολυτελές ξενοδοχείο Lotte Palace στη Νέα Υόρκη, όπου αποκάλυψε και τη νέα της πρωτοβουλία με τίτλο «Fostering the Future».

Το project στοχεύει στη δημιουργία ενός παγκόσμιου συνασπισμού χωρών που θα στηρίζει την ευημερία των παιδιών μέσα από την εκπαίδευση, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Δίπλα στη Μελάνια Τραμπ βρέθηκε η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας -δύο γυναίκες που δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες με τις εμφανίσεις τους.



Δείτε τις εμφανίσεις της Μελάνια Τραμπ και της βασίλισσας Ράνια στο Bovary.gr.