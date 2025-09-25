 Η Μελάνια Τραμπ συνάντησε τη βασίλισσα Ράνια και η κομψότητα περίσσευε -Οι glam εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Μελάνια Τραμπ συνάντησε τη βασίλισσα Ράνια και η κομψότητα περίσσευε -Οι glam εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη

Βασίλισσα Ράνια, Μελάνια Τραμπ/ Φωτογραφία: Instagram/ @queenrania
Βασίλισσα Ράνια, Μελάνια Τραμπ/ Φωτογραφία: Instagram/ @queenrania
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Μελάνια Τραμπ συνάντησε τη βασίλισσα Ράνια στη Νέα Υόρκη και οι δυο τους έκλεψαν τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις τους που θύμιζαν red carpet.

Με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, υποδέχθηκε τους εκλεκτούς καλεσμένους της στο πολυτελές ξενοδοχείο Lotte Palace στη Νέα Υόρκη, όπου αποκάλυψε και τη νέα της πρωτοβουλία με τίτλο «Fostering the Future».

Το project στοχεύει στη δημιουργία ενός παγκόσμιου συνασπισμού χωρών που θα στηρίζει την ευημερία των παιδιών μέσα από την εκπαίδευση, την καινοτομία και την τεχνολογία.

Δίπλα στη Μελάνια Τραμπ βρέθηκε η βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας -δύο γυναίκες που δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες με τις εμφανίσεις τους.

Δείτε τις εμφανίσεις της Μελάνια Τραμπ και της βασίλισσας Ράνια στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μελάνια Τραμπ βασίλισσα Ράνια

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ