Μεγκ Ράιαν: Φόρεσε το πιο νοσταλγικό παντελόνι του φθινοπώρου -Κομψό και διαχρονικό - iefimerida.gr

Το φθινόπωρο έχει πρόσωπο, και είναι της Μεγκ Ράιαν. Η ηθοποιός επέλεξε καφέ κοτλέ αντί για μπλε τζιν, ένα χρώμα που κερδίζει έδαφος και έχει την «έγκριση» και της Ντακότα Τζόνσον.

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας «Όταν ο Χάρι Συνάντησε τη Σάλι», κι όμως η γκαρνταρόμπα της εκεί παραμένει το απόλυτο σχέδιο για το πώς ντύνεται κανείς τις φθινοπωρινές ημέρες. Και στην πραγματική ζωή, οι εμφανίσεις της δεν υστερούν καθόλου.

Δείτε την εμφάνιση της Μεγκ Ράιαν με κοτλέ παντελόνι στο Bovary.gr.