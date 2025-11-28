 Με τα νέα της μακριά μαλλιά, η «Σιλβί» του Emily in Paris αποδεικνύει ότι τα 50+ δεν σημαίνουν κοντό κούρεμα - iefimerida.gr
Με τα νέα της μακριά μαλλιά, η «Σιλβί» του Emily in Paris αποδεικνύει ότι τα 50+ δεν σημαίνουν κοντό κούρεμα

Η Philippine Leroy-Beaulieu παρουσιάζει το νέο της hair look -Πιο κομψή και νεανική από ποτέ
Philippine Leroy-Beaulieu/ Φωτογραφία: AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Γαλλίδα ηθοποιός Philippine Leroy-Beaulieu εμφανίζεται με ένα ανατρεπτικό και φωτεινό λουκ που ξαφνιάζει ευχάριστα, αφήνοντας πίσω το γνώριμο καρέ της και παρουσιάζοντας μια πιο φυσική εκδοχή του εαυτού της με μακριά κυματιστά μαλλιά.

Αφού για χρόνια είχε ταυτιστεί με το κομψό μεσαίο καρέ της, το οποίο όλοι θυμούνται από τη σειρά «Emily in Paris», η Φιλιπίν Λερό-Μπολιέ επιλέγει μια εντυπωσιακή αλλαγή.

Δείτε την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της η Philippine Leroy-Beaulieu στο Bovary.gr.

