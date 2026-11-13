 Με crop top και φόρμα η Σιένα Μίλερ -Χαλαρή έξοδος στο Λος Άντζελες έξι μήνες μετά τη γέννα
ΓΥΝΑΙΚΑ

Με crop top και φόρμα η Σιένα Μίλερ -Χαλαρή έξοδος στο Λος Άντζελες έξι μήνες μετά τη γέννα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Σιέννα Μίλερ/Φωτογραφία: BACKGRID
Η Σιέννα Μίλερ με φόρμα 6 μήνες μετά τον τοκετό/Φωτογραφία: BACKGRID

Η Σιένα Μίλερ αφήνει πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο Λος Άντζελες.

Η 44χρονη ηθοποιός, μετά από ένα διάστημα με πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις και ταξίδια μεταξύ Λονδίνου και ΗΠΑ, απολαμβάνει λίγο χρόνο με την οικογένειά της στο Λος Άντζελες. Πρόσφατα, απαθανατίστηκε σε καθημερινή της έξοδο, χαμογελαστή και χαλαρή.

Δείτε τη σιλουέτα της Σιένα Μίλερ έξι μήνες μετά τον τοκετό στο Bovary.gr.

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