Μαύροι κύκλοι, τριχόπτωση και θαμπή επιδερμίδα: Τι είναι το «Ferritin Face», η νέα τάση ομορφιάς που έγινε viral - iefimerida.gr

Μερικές φορές, η εικόνα της επιδερμίδας, των μαλλιών και των νυχιών μπορεί να συνδέεται με όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του οργανισμού. Μαύροι κύκλοι, θαμπή όψη, αυξημένη τριχόπτωση και νύχια που σπάνε εύκολα είναι σημάδια που έχουν συνδεθεί με χαμηλά αποθέματα σιδήρου.

Ο όρος Ferritin Face περιγράφει τη σύνδεση ανάμεσα σε ορισμένα ορατά σημάδια και στα αποθέματα σιδήρου του οργανισμού, φέρνοντας στο προσκήνιο μια διαφορετική προσέγγιση στην ομορφιά, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική περιποίηση.

Δείτε τι είναι το Ferritin Face και τι μπορεί να σημαίνουν τα χαμηλά επίπεδα φερριτίνης για την επιδερμίδα, τα μαλλιά και τα νύχια στο Bovary.gr﻿