Μαύρο, nude ή καφέ; Ποιο χρώμα καλσόν κάνει τα πόδια να δείχνουν πιο λεπτά και καλλίγραμμα; - iefimerida.gr

Μπορεί ένα τόσο μικρό αξεσουάρ όπως το καλσόν να κάνει τη διαφορά στην εμφάνισή μας;

Κι όμως, το σωστό καλσόν έχει τη δύναμη να αλλάξει οπτικά τη γραμμή των ποδιών, να δημιουργήσει την αίσθηση μιας πιο μακριάς και καλλίγραμμης σιλουέτας και να αναβαθμίσει ακόμη και το πιο απλό outfit. Το μυστικό δεν βρίσκεται μόνο στο πόσο λεπτό ή χοντρό είναι, αλλά κυρίως στην απόχρωση που θα επιλέξουμε. Από το διαχρονικό μαύρο και το πολυτελές σοκολατί μέχρι το φυσικό nude και το κομψό ανθρακί, κάθε χρώμα έχει τη δική του στιλιστική δυναμική.

Δείτε ποια είναι τα χρώματα καλσόν που κολακεύουν περισσότερο τα πόδια στο bovary.gr