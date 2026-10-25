Μαύρο μολύβι ματιών: Με ποιο beauty trick θα αποκτήσετε πιο ανοιχτό και φωτεινό βλέμμα - iefimerida.gr

Το μαύρο μολύβι ματιών είναι ένα από τα πιο διαχρονικά προϊόντα του νεσεσέρ μας. Χαρίζει ένταση στο βλέμμα και μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό μακιγιάζ.

Ωστόσο, ο τρόπος που το εφαρμόζουμε μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουμε: αντί να ανοίγει τα μάτια, να τα κάνει να δείχνουν μικρότερα και το βλέμμα πιο βαρύ. Το συνηθέστερο λάθος είναι να σχεδιάζουμε μια έντονη, συνεχόμενη γραμμή γύρω από ολόκληρο το μάτι.

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