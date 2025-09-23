 Η Σκάρλετ Γιόχανσον εντυπωσιάζει με μαύρο μίντι φόρεμα -Το απόλυτο διαχρονικό κομμάτι για κάθε σιλουέτα - iefimerida.gr
Η Σκάρλετ Γιόχανσον εντυπωσιάζει με μαύρο μίντι φόρεμα -Το απόλυτο διαχρονικό κομμάτι για κάθε σιλουέτα

Σκάρλετ Γιόχανσον/ Φωτογραφία: AP
Η Σκάρλετ Γιόχανσον φόρεσε ένα μαύρο στράπλες φόρεμα που εφάρμοζε τέλεια στο σώμα της, αναδεικνύοντας της καμπύλες της.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον εμφανίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης έξω από το στούντιο της εκπομπής «The Late Show With Stephen Colbert»  τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω της χάρη στην εμφάνισή της. Φόρεσε ένα κομψό μαύρο midi φόρεμα, το οποίο ήταν μεν κλασικό, αλλά το μετέτρεψε σε ένα μοντέρνο σύνολο που αγκάλιαζε τέλεια της καμπύλες της ηθοποιού.

