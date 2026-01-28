 Μαύρη σατέν φούστα: Πώς να τη φορέσετε στα καθημερινά looks για να δείχνει κομψή - iefimerida.gr
Μαύρη σατέν φούστα: Πώς να τη φορέσετε στα καθημερινά looks για να δείχνει κομψή

Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
Διαχρονική αλλά συχνά παρεξηγημένη, η μαύρη σατέν φούστα είναι από εκείνα τα κομμάτια που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε γυναικεία ντουλάπα -και όμως σπάνια φοριούνται στην καθημερινότητα.

Συνδεδεμένη στο μυαλό μας με βραδινές εμφανίσεις, ψηλά τακούνια και «επίσημες» περιστάσεις, καταλήγει να μένει διπλωμένη στο ράφι, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή. Κι όμως, η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ένα από τα πιο ευέλικτα και κομψά items, ικανό να μεταμορφωθεί και να προσαρμοστεί στο πρωινό μας ντύσιμο με τον πιο σύγχρονο τρόπο.

Το μυστικό κρύβεται στους σωστούς συνδυασμούς, στις υφές και στις αναλογίες. Σύμφωνα με τη style expert, η μαύρη σατέν φούστα μπορεί να γίνει ο απόλυτος σύμμαχος του everyday chic, αρκεί να την αντιμετωπίσουμε με φρέσκια ματιά και χωρίς στιλιστικούς περιορισμούς.

Δείτε στο Bovary.gr πώς θα φορέσετε τη μαύρη σατέν φούστα.

