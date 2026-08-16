Η μάξι φούστα είναι ξανά στη μόδα -5 τρόποι να τη φορέσετε σύμφωνα με τις τάσεις του 2026 - iefimerida.gr

Η μάξι φούστα επιστρέφει δυναμικά και τη σεζόν αυτή μπορείτε να την εντάξετε στην καθημερινότητά σας με φρέσκους, μοντέρνους και πιο ανανεωμένους τρόπους.

Η «νέα» μάξι φούστα απέχει πολύ από το κλασικό ύφος που μπορεί να έχετε στο μυαλό σας, όπως δηλαδή μια μακριά με λουλουδάκια σε κλος γραμμή. Οι νέες προτάσεις εκτός από την άνεση που προσφέρουν, είναι ευέλικτες και μπορούν να φορεθούν τόσο το πρωί όσο και το βραδύ μετά το γραφείο σας. Με άλλα λόγια, η μάξι φούστα έχει γίνει ένα από τα πιο βασικά κομμάτια στην καλοκαιρινή σας γκαρνταρόμπα.

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