«Ματίλντα»: 30 χρόνια από την πρέμιέρα της θρυλικής ταινίας -Πώς είναι σήμερα οι πρωταγωνιστές - iefimerida.gr

Μετά από 30 χρόνια, το καστ της θρυλικής ταινίας «Ματίλντα» συναντήθηκε ξανά.

Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα το 1996, βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ και αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Η Μάρα Γουίλσον, η οποία ενσάρκωσε την αξέχαστη Ματίλντα Γουόρμγουντ, βρέθηκε ξανά δίπλα σε αγαπημένους συνεργάτες της, σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις και συγκίνηση.

Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό Royal Albert Hall του Λονδίνου. Ο Ντάνι ΝτεΒίτο, ο οποίος σκηνοθέτησε την ταινία και υποδύθηκε τον πατέρα της Ματίλντα, Χάρι Γουόρμγουντ, συνεργάστηκε με τον συνθέτη Ντέιβιντ Νιούμαν για μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.

Δείτε το καστ της «Ματίλντα» μετά από 30 χρόνια στο Bovary.gr