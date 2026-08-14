 Μάθιου Μακόναχι: Η σπάνια οικογενειακή εμφάνιση με τη Βραζιλιάνα σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μάθιου Μακόναχι: Η σπάνια οικογενειακή εμφάνιση με τη Βραζιλιάνα σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους

Φωτογραφία: getty images
Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι έκαν μια σπάνια εμφάνιση με την οικογένειά του στα πλαίσια της εκδήλωσης προς τιμήν του στο Τέξας

Ο Μάθιου Μακόναχι βρέθηκε στο επίκεντρο μιας ξεχωριστής εκδήλωσης στο Όστιν του Τέξας, όπου τιμήθηκε για την προσφορά του στον κινηματογράφο και την πόλη που έχει επιλέξει ως σπίτι του. Στο πλευρό του ήταν η σύζυγός του, Καμίλα Άλβες, και τα τρία παιδιά τους, σε μια σπάνια οικογενειακή εμφάνιση που τράβηξε τα βλέμματα.

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