Ο Μάθιου ΜακΚόναχι σε σπάνια έξοδο με τον 18χρονο γιο του, Λέβι -Η ομοιότητά τους δεν πέρασε απαρατήρητη - iefimerida.gr

Ο Λέβι ΜακΚόναχι εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες μαζί με τους γονείς του, Μάθιου ΜακΚόναχι και Καμίλα Άλβες, σε μια βραδιά γεμάτη διάσημους, λίγες εβδομάδες μετά το επίσημο ντεμπούτο του στην πασαρέλα.

Το πρώτο γκαλά του Airbnb.org φιλοξενήθηκε την Τετάρτη στο Milk Studios, στο Λος Άντζελες, και η οικογένεια ΜακΚόναχι ήταν από τους πιο φωτογραφημένους καλεσμένους.

Δείτε την εμφάνιση του Μάθιου ΜακΚόναχι με τον γιο του, Λέβι, στο Bovary.gr.