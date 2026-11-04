Περήφανος πατέρας ο Ματ Ντέιμον -Η 20χρονη κόρη του, Ιζαμπέλα, με ασημένιο φόρεμα στο κόκκινο χαλί - iefimerida.gr

Με ένα ασημένιο φόρεμα με δραματικά κρόσσια, η 20χρονη Ιζαμπέλα Ντέιμον έλαμψε στο κόκκινο χαλί των βραβείων CFDA, δίπλα στον διάσημο πατέρα της, Ματ Ντέιμον.

Το νεαρό μοντέλο συνόδευσε τον Ματ Ντέιμον στην τελετή των CFDA Fashion Awards, που φιλοξενήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης.

Δείτε την εμφάνιση του Ματ Ντέιμον με την κόρη του στο Bovary.gr.