 Περήφανος πατέρας ο Ματ Ντέιμον -Η 20χρονη κόρη του, Ιζαμπέλα, με ασημένιο φόρεμα στο κόκκινο χαλί - iefimerida.gr
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Περήφανος πατέρας ο Ματ Ντέιμον -Η 20χρονη κόρη του, Ιζαμπέλα, με ασημένιο φόρεμα στο κόκκινο χαλί

Η κόρη του Ματ Ντέιμον, Ιζαμπέλα, έκλεψε την παράσταση με λαμπερό ασημένιο φόρεμα σε έξοδο με τον πατέρα της
Ο Ματ Ντέιμον με την κόρη του, Ιζαμπέλα/ Φωτογραφία: AP
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Με ένα ασημένιο φόρεμα με δραματικά κρόσσια, η 20χρονη Ιζαμπέλα Ντέιμον έλαμψε στο κόκκινο χαλί των βραβείων CFDA, δίπλα στον διάσημο πατέρα της, Ματ Ντέιμον.

Το νεαρό μοντέλο συνόδευσε τον Ματ Ντέιμον στην τελετή των CFDA Fashion Awards, που φιλοξενήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης.

Δείτε την εμφάνιση του Ματ Ντέιμον με την κόρη του στο Bovary.gr.

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