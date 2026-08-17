Η Μαριτίνα Ντενίση απογειώνει το καλοκαιρινό στιλ με τζιν φόρεμα -Η εμφάνιση μαζί με τη μητέρα της, Μιμή - iefimerida.gr

Η Μαριτίνα Ντενίση απολαμβάνει το καλοκαίρι στον Θεολόγο και μοιράζεται στιγμιότυπα με τα αγαπημένα της πρόσωπα από το εξοχικό της.

Η Μαριτίνα Ντενίση φαίνεται να έχει διαμορφώσει μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο effortless και το refined. Επενδύει σε καθαρές σιλουέτες, σύγχρονες γραμμές και κομμάτια που αφήνουν την προσωπικότητά της να πρωταγωνιστεί.

Δείτε την εμφάνιση της Μαριτίνας Ντενίση με στραπλες τζιν φόρεμα στο Bovary.gr.