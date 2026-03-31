Μαρινέλλα: Όσα αποκάλυψε η προσωπική της φωτογράφος -«Δεν έβλεπα τον μεγάλο έρωτα του αιώνα με τον Βοσκόπουλο» - iefimerida.gr

Στη Μαρινέλλα και σε άγνωστες ιστορίες από τη ζωή της αναφέρθηκε η προσωπική της φωτογράφος, Αλίντα Μαυρογένη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το απόγευμα της Δευτέρας 30 Μαρτίου.

Μιλώντας για ένα ταξίδι στην Περσία, αποκάλυψε: «Ο Σάχης είχε αδυναμία στον Κωνσταντίνο, γιόρταζε τα 2.500 χρόνια της αυτοκρατορίας της Περσίας. Τον ρώτησε τι θέλει για δώρο και εκείνος είπε “να μου φέρεις τη Μαρινέλλα”. Η Μαρινέλλα δεν ενδιαφερόταν τόσο πολύ για τα λεφτά. Ενδιαφερόταν να φτιάξουν τα πράγματα. Ήχος, φώτα, καμαρίνια… να υπάρχει επίπεδο. Είπε “δεν έρχομαι χωρίς την ορχήστρα μου και χωρίς τον φωτογράφο μου”. Πήγαμε σε ένα νησί που λεγόταν Κις. Δεν κατοικούσε κόσμος. Ήταν μόνο βασιλείς, βασίλισσες, πρίγκιπες, η Μαρινέλλα κι εγώ».

