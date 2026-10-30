 Χέρι-χέρι Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας: Η χαλαρή βόλτα του ζευγαριού με casual ντύσιμο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Χέρι-χέρι Μαριέττα Χρουσαλά και Λέων Πατίτσας: Η χαλαρή βόλτα του ζευγαριού με casual ντύσιμο

Μαριέττα Χρσουαλά-Λέων Πατίτσας
Μαριέττα Χρσουαλά-Λέων Πατίτσας/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας απαθανατίστηκαν σε μια χαλαρή βόλτα, επιλέγοντας άνετα και casual σύνολα.

Η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους είναι παντρεμένοι από το 2010 και έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τη Μάργκω, τον Σπύρο και τον Κωνσταντίνο.

Παρά τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και το απαιτητικό καθημερινό τους πρόγραμμα, φροντίζουν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον, απολαμβάνοντας κοινές εξόδους και οικογενειακές στιγμές.

Αυτή τη φορά, ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής βόλτας. Το ζευγάρι περπατούσε χέρι χέρι, απολαμβάνοντας την ηλιόλουστη ημέρα, ενώ και οι δύο είχαν επιλέξει άνετα, καθημερινά looks.

Δείτε τη Μαριέττα Χρουσαλά με τον Λέοντα Πατίτσα στο Bovary.gr.

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