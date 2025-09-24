«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Μαριάννα Τουμασάτου και Αλέξανδρος Σταύρου στην πρεμιέρα της σειράς - iefimerida.gr

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αλέξανδρος Σταύρου έκαναν μία κοινή δημόσια εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας σειράς του Alpha, «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις εγκαταστάσεις της Foss Productions.
Η Μαριάννα Τουμασάτου, που στη σειρά υποδύεται την Άννα Σαραντάρη, και ο Αλέξανδρος Σταύρου, στον ρόλο του Απόστολου Φατούρου, απόλαυσαν μαζί την πρώτη προβολή, επισφραγίζοντας τη συνεργασία τους μετά από χρόνια. Για την περίσταση, η Μαριάννα Τουμασάτου επέλεξε μία μαύρη μάξι δημιουργία, που συνδύασε με μία κομψή ασπρόμαυρη εσάρπα, ενώ ο σύζυγός της, Αλέξανδρος Σταύρου, επέλεξε total black σύνολο.
Δείτε την εμφάνιση της Μαριάννας Τουμασάτου με τον Αλέξανδρο Σταύρου στο Bovary.gr.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο