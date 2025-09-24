«Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»: Μαριάννα Τουμασάτου και Αλέξανδρος Σταύρου στην πρεμιέρα της σειράς - iefimerida.gr

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αλέξανδρος Σταύρου έκαναν μία κοινή δημόσια εμφάνιση στην πρεμιέρα της νέας σειράς του Alpha, «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις εγκαταστάσεις της Foss Productions.

Η Μαριάννα Τουμασάτου, που στη σειρά υποδύεται την Άννα Σαραντάρη, και ο Αλέξανδρος Σταύρου, στον ρόλο του Απόστολου Φατούρου, απόλαυσαν μαζί την πρώτη προβολή, επισφραγίζοντας τη συνεργασία τους μετά από χρόνια. Για την περίσταση, η Μαριάννα Τουμασάτου επέλεξε μία μαύρη μάξι δημιουργία, που συνδύασε με μία κομψή ασπρόμαυρη εσάρπα, ενώ ο σύζυγός της, Αλέξανδρος Σταύρου, επέλεξε total black σύνολο.

Δείτε την εμφάνιση της Μαριάννας Τουμασάτου με τον Αλέξανδρο Σταύρου στο Bovary.gr.