Η Μαριάννα Λάτση δείχνει πώς το total black γίνεται γιορτινό με ένα απλό αξεσουάρ - iefimerida.gr

Η Μαριάννα Λάτση πραγματοποίησε μία από τις πιο κομψές και παράλληλα εορταστικές εμφανίσεις της, αποδεικνύοντας ότι το total black όχι μόνο δεν είναι «βαρετό», αλλά μπορεί να αποκτήσει εντυπωσιακό χαρακτήρα με την κατάλληλη λεπτομέρεια.

Στην πρόσφατη επίσημη εκδήλωση μνήμης στο Μέγαρο Μουσικής για τον έναν χρόνο χωρίς τον Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη, η Μαριάννα Λάτση επέλεξε ένα ολοκληρωμένο μαύρο σύνολο, το οποίο απέκτησε λαμπερή και ultra-chic διάσταση χάρη στο statement καλσόν με αστραφτερές πέτρες.

Το outfit της βασίστηκε σε μια μίνι μαύρη φούστα και ένα ασορτί σακάκι με διακριτικές διακοσμητικές λεπτομέρειες, που χάριζαν μια sophisticated νότα στο look. Το στοιχείο όμως που έκανε τη διαφορά ήταν το καλσόν -ένα sheer μαύρο σχέδιο διακοσμημένο με μικροσκοπικές λαμπερές λεπτομέρειες, το οποίο έδινε αμέσως μια festive, επίκαιρη και άκρως φωτογενή αισθητική.

