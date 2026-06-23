Η Μαρία Τζομπανάκη στη θάλασσα με τον εγγονό της Αχιλλέα -Το καφτάνι και το καπέλο που απογείωσαν το beach look της - iefimerida.gr

Η Μαρία Τζομπανάκη απολαμβάνει ένα από τα πιο όμορφα καλοκαίρια της ζωής της, αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στον αγαπημένο της εγγονό, Αχιλλέα-Κωνσταντίνο.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή φωτογραφία από εξόρμησή τους στην παραλία, αποτυπώνοντας τη ζεστή σχέση που έχει αναπτύξει με τον εγγονό της -ο οποίος είναι γιος του Ορφέα Αυγουστίδη και της Γεωργίας Κρασσά. Στο στιγμιότυπο, η Μαρία Τζομπανάκη ποζάρει χαμογελαστή μέσα στη σκηνή που είχαν στήσει στην αμμουδιά, έχοντας στο πλευρό της τον εγγονό της, σε μια εικόνα γεμάτη καλοκαιρινή ανεμελιά και οικογενειακή θαλπωρή.

Δείτε τη Μαρία Τζομπανάκη με τον εγγονό της στο Bovary.gr.