Η Μαρία Τζομπανάκη με τα σκουλαρίκια που αναβαθμίζουν ακόμα και το πιο απλό look - iefimerida.gr

Η αγαπημένη ηθοποιός Μαρία Τζομπανάκη αποδεικνύει περίτρανα πως η πραγματική κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες και στην αυτοπεποίθηση με την οποία υποστηρίζεις κάθε σου εμφάνιση

Με τα σκούρα, μακριά μαλλιά της και τις χαρακτηριστικές αφέλειες να πλαισιώνουν ιδανικά το πρόσωπό της, η ίδια μαγνητίζει τα βλέμματα σε ένα look όπου το θερμό μακιγιάζ συναντά τα εντυπωσιακά statement σκουλαρίκια, συνθέτοντας μια εικόνα γεμάτη δυναμισμό, φινέτσα και διαχρονική θηλυκότητα.

Δείτα τα σκουλαρίκια της Μαρίας Τζομπανάκη στο Bovary.gr