 Η Μαρία Τζομπανάκη έκοψε τα μαλλιά της αφέλειες -Η διαχρονική τάση που παραμένει πάντα στη μόδα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Μαρία Τζομπανάκη έκοψε τα μαλλιά της αφέλειες -Η διαχρονική τάση που παραμένει πάντα στη μόδα

Μαρία Τζομπανάκη
Μαρία Τζομπανάκη/ Φωτογραφία: NDP Photo Agency
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

H Μαρία Τζομπανάκη έκανε μια μικρή αλλαγή στα μαλλιά της λίγο πριν από την πρεμιέρα της νέας σειράς του Alpha, «Για σένα».

Η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε με ανανεωμένο hair look, επιλέγοντας αφέλειες που πλαισιώνουν το πρόσωπό της και χαρίζουν μια πιο φρέσκια και σύγχρονη διάθεση στην εικόνα της.

Η αλλαγή μπορεί να είναι διακριτική, όμως κάνει τη διαφορά. Οι αφέλειες έχουν τον τρόπο να μεταμορφώνουν ένα χτένισμα χωρίς να απαιτούν μια μεγάλη αλλαγή στο μήκος των μαλλιών, ενώ παράλληλα μπορούν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Δείτε την αλλαγή στα μαλλιά της Μαρίας Τζομπανάκη, στο Bovary.gr

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