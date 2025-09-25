 Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ξεχωρίζει στις μητροπόλεις της μόδας με διαχρονική κομψότητα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες ξεχωρίζει στις μητροπόλεις της μόδας με διαχρονική κομψότητα

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες επιβεβαιώνει τον τίτλο της ως fashion icon με εμφανίσεις σε Λονδίνο και Μιλάνο
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες/ Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες έκανε αισθητή την παρουσία της στις μεγαλύτερες εβδομάδες μόδας του κόσμου, καθιστώντας ξεκάθαρο πως δεν είναι απλώς καλεσμένη -αλλά σταθερό πρόσωπο υψηλού ενδιαφέροντος στον χώρο της πολυτέλειας.

Η Μαρία Ολυμπία έχει διαμορφώσει ένα στιλ που συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα με σύγχρονες τάσεις, χωρίς να χάνει την αίσθηση φινέτσας που τη χαρακτηρίζει. Επιλέγει ρούχα που αποπνέουν έναν ήρεμο δυναμισμό, με καθαρές γραμμές και λεπτομέρειες που μαρτυρούν προσεγμένο γούστο.

Δείτε τις εμφανίσεις της Μαρίας Ολυμπίας Ντε Γκρες στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μαρία Ολυμπία Εβδομάδα Μόδας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ