Μαρία Νιάρχου: Πώς είναι στα 67 της η κόρη του Σταύρου Νιάρχου και της Ευγενίας Λιβανού - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα σπάνια εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαρία Νιάρχου-Γκουαζέ, κόρη του αξέχαστου εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, η οποία εδώ και δεκαετίες επιλέγει να κρατά χαμηλό προφίλ και να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Μαρία Νιάρχου-Γκουαζέ βρέθηκε σε δείπνο πάνω σε σκάφος, στο πλευρό της διάσημης σχεδιάστριας Diane von Furstenberg, η οποία μοιράστηκε και το σχετικό στιγμιότυπο στα social media. Οι δύο γυναίκες ήταν μέλη μιας μεγαλύτερης παρέας που απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της εν πλω.

Η εμφάνιση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Μαρία Νιάρχου-Γκουαζέ αποφεύγει συστηματικά τις κοσμικές διοργανώσεις και τις δημόσιες εμφανίσεις, όπως άλλωστε και τα αδέλφια της, Φίλιππος και Σπύρος Νιάρχος. Μία από τις προηγούμενες φορές που είχε βρεθεί μπροστά στον φωτογραφικό φακό ήταν στο Royal Ascot.

Δείτε την εμφάνιση της Μαρία Νιάρχου-Γκουαζέ στο Bovary.gr.