Η Μαρία Μενούνος ποζάρει με μπικίνι στα χρώματα της ελληνικής σημαίας με φόντο το Αιγαίο - iefimerida.gr

Η Μαρία Μενούνος ποζάρει πάνω σε σκάφος με ένα μπικίνι που έχει την ελληνική σημαία.

Η εμφάνισή της ξεχώρισε, καθώς είναι η δεύτερη φορά που η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια επιλέγει το συγκεκριμένο μπικίνι, δείχνοντας την αγάπη της για την Ελλάδα.

Με το γαλάζιο και το λευκό να πρωταγωνιστούν, το μπικίνι ταιριάζει απόλυτα με το σκηνικό των ελληνικών διακοπών της: καταγάλανα νερά, ήλιος, νησιά και ατελείωτες βουτιές.

Δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα, στο Bovary.gr