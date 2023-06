Η Μαρία Κορινθίου φόρεσε το μπικίνι που ταιριάζει σε όλες τις γυναίκες -Κλασικό και σέξι, κολακεύει το σώμα - iefimerida.gr

Η Μαρία Κορινθίου φόρεσε το μπικίνι στο χρώμα που κάνει θραύση κάθε χρόνο και φωτογραφήθηκε ενθουσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Πολλές φορές έχει δημοσιεύσει στα social media φωτογραφίες από την παραλία, επιλέγοντας μερικά από τα πιο στιλάτα μπικίνι της σεζόν, σε έντονα χρώματα και με ιδιαίτερες λεπτομέρειες.

Αυτή τη φορά επέλεξε ένα από τα πιο κλασικά κομμάτια των καλοκαιρινών εμφανίσεων στη θάλασσα, ένα μαύρο μπικίνι, το οποίο φυσικά ταιριάζει σε κάθε γυναίκα, κάθε ηλικίας και με κάθε σωματότυπο.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Μαρία Κορινθίου γράφει στη λεζάντα χαρακτηριστικά «Keep it simple with your own style».

