Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Τα γενέθλιά με τη Ζωή Λάσκαρη και την Αλίκη Βουγιουκλάκη -Δείτε το throwback

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου με αφορμή τα γενέθλιά της, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν διαφορετικές περιόδους της ζωής της.

Η κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου επέλεξε να γιορτάσει τη συγκεκριμένη ημέρα κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά και μοιράζοντας τις σκέψεις της για το παρόν και τις εμπειρίες που την έχουν διαμορφώσει.

Στην πρώτη φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε πριν από χρόνια στη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου ποζάρει μαζί με τη μητέρα της, Ζωή Λάσκαρη, και την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πρόκειται για ένα σπάνιο στιγμιότυπο που συγκεντρώνει δύο από τις σημαντικότερες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου, οι οποίες άφησαν το δικό τους ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της χώρας.

Δείτε την ανάρτηση της Μαρίας ΕΛένης Λυκουρέζου στο Bovary.gr.