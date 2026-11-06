Μαρί Σαντάλ: Μέσα στο εντυπωσιακό σπίτι της στο Λονδίνο -Η πολυτελής κουζίνα και το κομψό σαλόνι - iefimerida.gr

Η Μαρί Σαντάλ μεταμορφώνει κάθε χρόνο την κατοικία της στο Λονδίνο σε ένα γιορτινό σκηνικό γεμάτο εντυπωσιακές διακοσμητικές πινελιές.

Η πρώτη φετινή εορταστική ανάρτησή της ήρθε μέσα από μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει φορώντας τις χριστουγεννιάτικες πιτζάμες της, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της σκύλο. Στη συνέχεια, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από το εσωτερικό του σπιτιού της, δίνοντας μια γεύση από τις προετοιμασίες για τις γιορτές.

Η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες, Μαρί Σαντάλ, έχει επιλέξει να δημιουργήσει τη δική της οικογενειακή ζωή σε έναν χώρο που δεν είναι απλώς κατοικία, αλλά ένα πραγματικό κομμάτι οικογενειακής κληρονομιάς.

Δείτε την Μαρί Σαντάλ μέσα στο εντυπωσιακό σπίτι της, στο Bovary.gr