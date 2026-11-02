Μαρί Σαντάλ: Μια ματιά στο ζεστό και κομψό σαλόνι της -Η εντυπωσιακή βιβλιοθήκη και οι cozy λεπτομέρειες - iefimerida.gr

Η Μαρί Σαντάλ μοιράστηκε μια φωτογραφία από το σπίτι της, δίνοντας μια μικρή γεύση από το cozy σαλόνι της, όπου η διαχρονική κομψότητα συναντά την άνεση.

Η Μαρί Σαντάλ συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της, τις οικογενειακές της στιγμές και τα ταξίδια της. Αυτή τη φορά, ωστόσο, την προσοχή τράβηξε το ιδιαίτερα καλαίσθητο εσωτερικό του σπιτιού της.

Σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε, η σύζυγος του Παύλου Ντε Γκρες ποζάρει καθισμένη αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα, φορώντας μια καρό πιτζάμα σε κόκκινες, πράσινες και λευκές αποχρώσεις. Στην αγκαλιά της βρίσκεται το μικρό σκυλάκι της, το οποίο φορά επίσης ένα ασορτί καρό ρουχαλάκι, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα χαριτωμένο στιγμιότυπο.

Πέρα από την τρυφερή εικόνα, εκείνο που ξεχωρίζει είναι η διακόσμηση του χώρου, η οποία αποπνέει ζεστασιά, φινέτσα και μια αίσθηση ανεπιτήδευτης πολυτέλειας.

Δείτε το σαλόνι της Μαρί Σαντάλ στο Bovary.gr.