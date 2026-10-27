Μαρί Μπλανς Μπίερλαϊν: Η μητέρα της Τατιάνας Μπλάτνικ δείχνει πώς να φορέσετε το λεοπάρ με κομψότητα μετά τα 50 - iefimerida.gr

Η μητέρα της Τατιάνας Μπλάτνικ, Μαρί Μπλανς Μπίερλαϊν, επέλεξε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό με λεοπάρ, αποδεικνύοντας πως τα διαφορετικά μοτίβα μπορούν να συνυπάρξουν σε μια εμφάνιση.

Υπάρχουν γυναίκες που έχουν αναπτύξει με τα χρόνια το δικό τους προσωπικό στιλ και παραμένουν πιστές σε αυτό, ανεξάρτητα από τις τάσεις που επικρατούν κάθε σεζόν. Επιλέγουν ρούχα που τις εκφράζουν, δεν διστάζουν να φορέσουν έντονα χρώματα και αντιμετωπίζουν τη μόδα με μια μεγαλύτερη ελευθερία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Μαρί Μπλανς Μπίερλαϊν, η οποία σε πρόσφατη εμφάνισή της επέλεξε έναν συνδυασμό που είχε αρκετές ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.

Δείτε την εμφάνιση της στο Bovary.gr.