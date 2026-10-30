 Το μανικιούρ που κάνει τα δάχτυλα να δείχνουν πιο μακριά και λεπτά -Το μυστικό για κομψά χέρια - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το μανικιούρ που κάνει τα δάχτυλα να δείχνουν πιο μακριά και λεπτά -Το μυστικό για κομψά χέρια

Φωτογραφία Instagram/Bara Hoyle
Φωτογραφία Instagram/Bara Hoyle
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Φθινόπωρο του 2026, στη μόδα είναι τα φυσικά νύχια, οι nude αποχρώσεις, τα διάφανα βερνίκια και τα απαλά γαλακτώδη χρώματα.

Η νέα τάση ακολουθεί τη φιλοσοφία του «less is more», δίνοντας έμφαση στη φυσική ομορφιά και την κομψότητα. Το ζητούμενο δεν είναι ένα υπερβολικά περιποιημένο αποτέλεσμα, αλλά νύχια που δείχνουν υγιή, καθαρά και φυσικά.

Δείτε το μανικιούρ με εφέ lifting στο Bovary.gr

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