Το μανικιούρ που κάνει τα δάχτυλα να δείχνουν πιο μακριά και λεπτά -Το μυστικό για κομψά χέρια - iefimerida.gr

Το Φθινόπωρο του 2026, στη μόδα είναι τα φυσικά νύχια, οι nude αποχρώσεις, τα διάφανα βερνίκια και τα απαλά γαλακτώδη χρώματα.

Η νέα τάση ακολουθεί τη φιλοσοφία του «less is more», δίνοντας έμφαση στη φυσική ομορφιά και την κομψότητα. Το ζητούμενο δεν είναι ένα υπερβολικά περιποιημένο αποτέλεσμα, αλλά νύχια που δείχνουν υγιή, καθαρά και φυσικά.

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