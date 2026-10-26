Μαλλιά με λιγότερο φριζάρισμα: 5 κουρέματα για λεία και περιποιημένη όψη - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα μαλλιά είναι το φριζάρισμα.

Οι ατίθασες τρίχες μπορούν να κάνουν τα μαλλιά να δείχνουν πιο άγρια και θαμπά, ακόμη κι όταν έχουμε αφιερώσει χρόνο στο styling. Ωστόσο, η λύση δεν βρίσκεται μόνο στα προϊόντα περιποίησης, αλλά και στο σωστό κούρεμα.

Η επιλογή του κατάλληλου κουρέματος, ανάλογα με τον τύπο και την πυκνότητα των μαλλιών, μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο έλεγχο του φριζαρίσματος και να κάνει το καθημερινό styling πιο εύκολο. Παράλληλα, η σωστή ενυδάτωση και η χρήση προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαλλιών είναι απαραίτητες για ένα όμορφο και περιποιημένο αποτέλεσμα.

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