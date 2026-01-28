Μακριά μαλλιά τέλος: Η Πενέλοπε Κρουζ ανανεωμένη με chic καρέ στο Παρίσι - iefimerida.gr

Η Πενέλοπε Κρουζ έκανε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, παρουσιάζοντας ένα νέο κούρεμα που έδωσε φρέσκο αέρα ανανέωσης και τράβηξε αμέσως τα βλέμματα.

Η Ισπανίδα ηθοποιός βρέθηκε στο σόου Υψηλής Ραπτικής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Chanel χθες, αποχαιρετώντας τα μακριά, old Hollywood κυματιστά μαλλιά που διατηρούσε για περισσότερο από έναν χρόνο.

