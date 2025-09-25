Μετά τα 40: Το διαχρονικό μακιγιάζ της πριγκίπισσας Σαρλίν που αποπνέει κομψότητα - iefimerida.gr

Στο φετινό Ballon d’Or στο Παρίσι, η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται σύμβολο κομψότητας, επιλέγοντας ένα διαχρονικό look που αναδεικνύει τη φινέτσα μετά τα 40.

Η επίσημη τελετή απονομής του Ballon d’Or πραγματοποιήθηκε φέτος στο ιστορικό θέατρο Châtelet στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας προσωπικότητες από τον κόσμο του αθλητισμού και της υψηλής κοινωνίας.



Δείτε το beauty look της πριγκίπισσας Σαρλίν στο Bovary.gr.