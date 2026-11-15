 Το makeup trick των 2 λεπτών που μεταμορφώνει το πρωινό μακιγιάζ σε βραδινό -Χρειάζεστε μόνο μία σκιά
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το makeup trick των 2 λεπτών που μεταμορφώνει το πρωινό μακιγιάζ σε βραδινό -Χρειάζεστε μόνο μία σκιά

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Photo Credit: Instagram Page @diorbeautylovers
Photo Credit: Instagram Page @diorbeautylovers

Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε το μακιγιάζ σας από την αρχή για να μετατρέψετε ένα απλό πρωινό look σε μια πιο εντυπωσιακή βραδινή εμφάνιση

Ειδικά την περίοδο των γιορτών, όταν οι έξοδοι μετά τη δουλειά διαδέχονται η μία την άλλη, ένα έξυπνο makeup trick μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα σε μόλις δύο λεπτά. Το μυστικό κρύβεται σε ένα μόνο προϊόν: μια μεταλλική σκιά ματιών που φωτίζει το βλέμμα και χαρίζει αμέσως πιο γιορτινό χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα για το trick που μπορείτε να κάνετε στο μακιγιάζ σας και να το αναβαθμίσετε σε 2 λεπτά στο bovary.gr

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