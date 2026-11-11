Μαίρη της Δανίας: Πώς ανανέωσε το κλασικό ριγέ πουκάμισο με μια μικρή στιλιστική λεπτομέρεια - iefimerida.gr

Η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας αποδεικνύει πως ένα κλασικό ριγέ πουκάμισο μπορεί να απογειώσει κάθε εμφάνιση με την απλότητα και την κομψότητά του.

Η βασίλισσα Μαίρη ξεκίνησε την επίσημη επίσκεψή της στην Τουρκία με ένα πρόγραμμα που συνδύαζε την ιστορία, τον πολιτισμό και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Τη Δευτέρα (9/11), επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό χώρο της Πέργης, κοντά στην Αττάλεια, ενώ στη συνέχεια συμμετείχε σε εκδηλώσεις στο πλαίσιο της COP31, της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Δείτε πώς συνδύασε η βασίλισσα Μαίρη το ριγέ πουκάμισο, στο Bovary.gr