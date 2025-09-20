Η Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο -Εντυπωσίασε με boho φόρεμα σε γήινη απόχρωση [εικόνες] - iefimerida.gr

Την απόλυτη ευτυχία έζησε η Μαίρη Μηλιαρέση, καθώς παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Γλυφάδας, επισφραγίζοντας μια σχέση δύο ετών, η οποία είχε ήδη επισημοποιηθεί με την υπογραφή συμφώνου συμβίωσης τον Ιούλιο.

Για την ξεχωριστή αυτήν ημέρα, η Μαίρη Μηλιαρέση επέλεξε ένα κομψό μάξι φόρεμα σε boho ύφος, το οποίο ταίριαζε απόλυτα με το στιλ της τελετής. Οι διακριτικές λεπτομέρειες και οι ανάλαφρες γραμμές χάρισαν μία ρομαντική και γήινη αισθητική στην εμφάνισή της.

Στο πλευρό της 61χρονης παρουσιάστριας βρέθηκαν τα πιο κοντινά της πρόσωπα, ανάμεσά τους η κόρη της, Σοφίνα Λαζαράκη, αλλά και ο πατέρας της, οι οποίοι μοιράστηκαν τη χαρά της σε αυτή τη σημαντική ημέρα.

