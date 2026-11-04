 H Μάγκυ Χαραλαμπίδου στα 59 σε ρόλο μοντέλου -Με μίνι και ψηλοτάκουνα στην πασαρέλα του Athens Fashion Week - iefimerida.gr
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H Μάγκυ Χαραλαμπίδου στα 59 σε ρόλο μοντέλου -Με μίνι και ψηλοτάκουνα στην πασαρέλα του Athens Fashion Week

Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου στα 59 με μίνι και ψηλοτάκουνα -Η εμφάνιση-έκπληξη στην πασαρέλα του Athens Fashion Week
Μάγκυ Χαραλαμπίδου/ Φωτογραφία: Panoulis Photo Studio
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου έγινε μοντέλο για μια βραδιά και μάγεψε την Athens Fashion Week με ένα μίνι που άφησε το κοινό άφωνο.

Όταν η μόδα συναντά τη μουσική, το αποτέλεσμα δεν περνά απαρατήρητο. Αυτό συνέβη στην 38η Athens Fashion Week, όπου η Μάγκυ Χαραλαμπίδου αντάλλαξε για λίγο τα decks με την πασαρέλα και κέρδισε τα βλέμματα όλων.

Δείτε την εμφάνιση της Μάγκυς Χαραλαμπίδου στην πασαρέλα στο Bovary.gr.

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