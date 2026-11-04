H Μάγκυ Χαραλαμπίδου στα 59 σε ρόλο μοντέλου -Με μίνι και ψηλοτάκουνα στην πασαρέλα του Athens Fashion Week - iefimerida.gr

Η Μάγκυ Χαραλαμπίδου έγινε μοντέλο για μια βραδιά και μάγεψε την Athens Fashion Week με ένα μίνι που άφησε το κοινό άφωνο.

Όταν η μόδα συναντά τη μουσική, το αποτέλεσμα δεν περνά απαρατήρητο. Αυτό συνέβη στην 38η Athens Fashion Week, όπου η Μάγκυ Χαραλαμπίδου αντάλλαξε για λίγο τα decks με την πασαρέλα και κέρδισε τα βλέμματα όλων.

Δείτε την εμφάνιση της Μάγκυς Χαραλαμπίδου στην πασαρέλα στο Bovary.gr.