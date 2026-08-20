 Μαγιό σαν καινούργιο: Τα tips που πρέπει να ακολουθείς μετά από κάθε μπάνιο - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μαγιό σαν καινούργιο: Τα tips που πρέπει να ακολουθείς μετά από κάθε μπάνιο

Πώς να κρατήσεις το μαγιό σου σαν καινούργιο -Όλα όσα πρέπει να κάνεις μετά τη θάλασσα και την πισίνα
Μαγιό/ Φωτογραφία: IG @ysl
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το μαγιό είναι ίσως το πιο πολυφορεμένο κομμάτι του καλοκαιριού, αλλά και ένα από τα πιο ευαίσθητα.

Μέσα σε λίγες μόνο ώρες στην παραλία ή στην πισίνα έρχεται σε επαφή με το θαλασσινό αλάτι, το χλώριο, την άμμο, την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και φυσικά το αντηλιακό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να μην είναι ορατοί με την πρώτη ματιά, όμως σταδιακά επηρεάζουν το ύφασμα, με αποτέλεσμα το μαγιό να ξεθωριάζει, να χάνει την ελαστικότητά του και να μην εφαρμόζει πλέον όπως όταν το αγόρασες.

Δείτε πώς να διατηρήσετε το μαγιό σας σε καλή κατάσταση στο Bovary.gr.

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