Μαγειρίτσα το Πάσχα: Τι κάνετε λάθος με τη χοληστερίνη χωρίς να το ξέρετε - iefimerida.gr

Το Μεγάλο Σάββατο, μετά την Ανάσταση, ένα από τα πιο παραδοσιακά πιάτα του ελληνικού Πάσχα είναι η μαγειρίτσα.

Η σούπα αυτή αποτελεί το πρώτο γεύμα μετά από την περίοδο της νηστείας, εισάγοντας απαλά τον οργανισμό στην κατανάλωση τροφών με κρέας και πλούσια θρεπτικά συστατικά.

Κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής και της Μεγάλης Εβδομάδας, πολλοί απέχουν εντελώς από ζωικά προϊόντα, ενώ κάποιοι ακολουθούν πιο περιορισμένη νηστεία, κυρίως τις τελευταίες ημέρες πριν το Πάσχα. Η μαγειρίτσα λειτουργεί ως μια «μεταβατική γέφυρα», προετοιμάζοντας τον οργανισμό για τα πλούσια γεύματα της Ανάστασης και διευκολύνοντας την επιστροφή στην κατανάλωση κρέατος χωρίς έντονη επιβάρυνση για το πεπτικό σύστημα.

