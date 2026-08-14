 Μαγειρική σόδα και δεντρολίβανο στα γκρίζα μαλλιά: Το σπιτικό μείγμα που χαρίζει λάμψη - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Μαγειρική σόδα και δεντρολίβανο στα γκρίζα μαλλιά: Το σπιτικό μείγμα που χαρίζει λάμψη

Φωτογραφία: Instagram/ @silverstorm777
Φωτογραφία: Instagram/ @silverstorm777
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η εφαρμογή μαγειρικής σόδας και δεντρολίβανου στα γκρίζα μαλλιά έχει γίνει ένα δημοφιλές τέχνασμα μεταξύ όσων επιθυμούν να περιποιούνται τα μαλλιά τους με πιο φυσικό τρόπο.

Το μείγμα αναφέρεται ως μια εναλλακτική λύση για να προσδώσει λάμψη, να μειώσει τη λιπαρότητα και να βοηθήσει στη διακριτική κάλυψη των λευκών τριχών, ωστόσο η χρήση του πρέπει να γίνεται με μέτρο.

Δείτε γιατί να βάλετε σόδα και δεντρολίβανο στα γκρίζα μαλλιά στο Bovary.gr.

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