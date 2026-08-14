Μαγειρική σόδα και δεντρολίβανο στα γκρίζα μαλλιά: Το σπιτικό μείγμα που χαρίζει λάμψη - iefimerida.gr

Η εφαρμογή μαγειρικής σόδας και δεντρολίβανου στα γκρίζα μαλλιά έχει γίνει ένα δημοφιλές τέχνασμα μεταξύ όσων επιθυμούν να περιποιούνται τα μαλλιά τους με πιο φυσικό τρόπο.

Το μείγμα αναφέρεται ως μια εναλλακτική λύση για να προσδώσει λάμψη, να μειώσει τη λιπαρότητα και να βοηθήσει στη διακριτική κάλυψη των λευκών τριχών, ωστόσο η χρήση του πρέπει να γίνεται με μέτρο.

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