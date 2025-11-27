MadWalk: 6 φορές άλλαξε η Βίκυ Καγιά -To τελευταίο look ήταν το πιο σέξι - iefimerida.gr

Το MadWalk 2025, που έγινε στις 27 Νοεμβρίου στο Tae Kwon Do, προσέφερε για ακόμα μια χρονιά μια μαγική βραδιά όπου μόδα και μουσική ενώθηκαν σε ένα μοναδικά εντυπωσιακό θέαμα.

Η Βίκυ Καγιά, ως οικοδέσποινα της διοργάνωσης, τράβηξε για άλλη μια φορά όλα τα βλέμματα πάνω της με τις στιλάτες και προσεγμένες εμφανίσεις της, αποδεικνύοντας γιατί θεωρείται μία από τις πιο καλοντυμένες Ελληνίδες.

Η πρώτη της εμφάνιση, στο act μαζί με τον Σάκη Ρουβά, ήταν ταυτόχρονα σέξι και κομψή, με ένα μαύρο ολόσωμο σορτς και διάφανο καλσόν που αναδείκνυε τα καλλίγραμμα πόδια της.

Μαζί, εκτέλεσαν ένα εντυπωσιακό χορευτικό act που κράτησε το ενδιαφέρον των θεατών. Η Βίκυ Καγιά, γεμάτη αυτοπεποίθηση, ανέφερε ότι κατάφερε να χορέψει με τακούνια, κάτι που δεν είχε κάνει στις πρόβες, όπου φορούσε sneakers. Ο Σάκης Ρουβάς, από την άλλη, ξεσήκωσε το κοινό με την ερμηνεία του νέου του τραγουδιού, «Έρωτας σκοτεινός».

Δείτε τα σύνολα της Βίκυς Καγιά στα MadWalk στο Bovary.gr