Έτσι λούζουν τα μαλλιά τους οι Κορεάτισσες: Το μυστικό για καθαρά, υγιή μαλλιά με όγκο, ακόμα κι αν είναι λεπτά - iefimerida.gr

Γνωστή για τα πολλά και προσεκτικά μελετημένα βήματά της, είναι η κορεάτικη περιποίηση της επιδερμίδας.

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουμε είναι ότι η ίδια φιλοσοφία εφαρμόζεται και στα μαλλιά. Στην Κορέα, το λούσιμο δεν αφορά μόνο την καθαριότητα της τρίχας, αλλά και την υγεία του τριχωτού της κεφαλής, την ισορροπία της επιδερμίδας και τη διατήρηση του όγκου.

Σύμφωνα με μελέτη της Dyson, το 65% των Κορεατών λούζει τα μαλλιά του καθημερινά. Παράλληλα, η ποιότητα του αστικού αέρα, η σκόνη και η τάση των λεπτών μαλλιών να βαραίνουν εύκολα διαμορφώνουν τις συνήθειες περιποίησης.

Δείτε την ρουτίνα στο λούσιμο που ακολουθούν οι Κορεάτισσες, στο Bovary.gr