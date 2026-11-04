Λούρδη Λεόν: Στα 30 της, η κόρη της Μαντόνα ποζάρει με δαντελένιο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ -Ίδια η μητέρα της - iefimerida.gr

Η Λούρδη Λεόν, κόρη της Μαντόνα, γιόρτασε τα 30 της και ετοιμάζει νέο τραγούδι. Το εξώφυλλο του «Tramp Stamp» την παρουσιάζει με τολμηρή διάθεση, σε μια εμφάνιση που δεν περνά απαρατήρητη.

Για το εξώφυλλο, η μεγάλη κόρη της βασίλισσας της ποπ επέλεξε ένα μαύρο διάφανο κορμάκι με δαντελένιες λεπτομέρειες και βαθύ ντεκολτέ.

Δείτε τη φωτογράφηση της Λούρδης Λεόν στο Bovary.gr.