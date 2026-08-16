«Love Layers»: Το κούρεμα που μεταμορφώνει τα μακριά μαλλιά χωρίς να τα κονταίνει - iefimerida.gr

Το φθινόπωρο φέρνει νέες τάσεις στα μαλλιά, με τα «Love Layers» να ξεχωρίζουν ως το κούρεμα της σεζόν, χαρίζοντας όγκο, κίνηση και φυσική κομψότητα.

Το νέο hair trend έχει ήδη αρχίσει να κερδίζει τις εντυπώσεις, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της Τζίτζι Χαντίντ με το συγκεκριμένο look, και όλα δείχνουν πως θα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή κουρέματα του φθινοπώρου.

Πίσω από το ιδιαίτερο όνομά του κρύβεται ένα έξυπνα σχεδιασμένο layering που δημιουργεί μια σιλουέτα σε σχήμα καρδιάς, χαρίζοντας όγκο, κίνηση και ένα άκρως κολακευτικό αποτέλεσμα.

Δείτε το κούρεμα του φθινοπώρου στο Bovary.gr