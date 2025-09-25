Η Louis Vuitton τιμά έναν αιώνα Art Déco με μία «ζωντανή» έκθεση στο Παρίσι - iefimerida.gr

Από τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, η Louis Vuitton εγκαινιάζει στο Παρίσι μια μοναδική έκθεση που αναδεικνύει τον καθοριστικό της ρόλο στην άνοδο του κινήματος Art Déco.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 και 1930, όταν το Art Déco βρισκόταν στο απόγειό του, η Louis Vuitton κέρδισε διεθνή φήμη χάρη στα πολυτελή ταξιδιωτικά της μπαούλα. Τα σχέδια εκείνης της εποχής συνδύαζαν γεωμετρική αρμονία και εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, στοιχεία που ταιριάζουν άψογα με την αισθητική του Art Déco. Η έκθεση θα μεταφέρει τους επισκέπτες οι οποίοι θα ζήσουντην εμπειρία μέσα από ζωντανές εικόνες και σκηνικά που θα τους μεταφέρουν σε άλλους κόσμους.

