Από το λιμοντσέλο στα spritz: Ποιο είναι το ποτό που κερδίζει τις εντυπώσεις αυτό το καλοκαίρι - iefimerida.gr

Το limoncello είχε για χρόνια τον ρόλο του απόλυτου καλοκαιρινού digestif, όμως τα τελευταία χρόνια ένα διαφορετικό ποτό κερδίζει έδαφος στα bars και στις παμπ της Ευρώπης: το Lillet.

Ελαφρύ, αρωματικό και ιδιαίτερα ευέλικτο, έχει εξελιχθεί σε βασικό πρωταγωνιστή της spritz κουλτούρας και σε μια πιο εκλεπτυσμένη εναλλακτική για τα κλασικά απεριτίφ.

Δείτε το εναλλακτικό ποτό που κερδίζει έδαφος στο Bovary.gr.﻿