 Από το λιμοντσέλο στα spritz: Ποιο είναι το ποτό που κερδίζει τις εντυπώσεις αυτό το καλοκαίρι - iefimerida.gr
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Από το λιμοντσέλο στα spritz: Ποιο είναι το ποτό που κερδίζει τις εντυπώσεις αυτό το καλοκαίρι

Ξεχάστε το limoncello: Πώς το Lillet έγινε το φρουτώδες, λουλουδάτο ποτό του καλοκαιριού
Ποτό/ Φωτογραφία Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το limoncello είχε για χρόνια τον ρόλο του απόλυτου καλοκαιρινού digestif, όμως τα τελευταία χρόνια ένα διαφορετικό ποτό κερδίζει έδαφος στα bars και στις παμπ της Ευρώπης: το Lillet.

Ελαφρύ, αρωματικό και ιδιαίτερα ευέλικτο, έχει εξελιχθεί σε βασικό πρωταγωνιστή της spritz κουλτούρας και σε μια πιο εκλεπτυσμένη εναλλακτική για τα κλασικά απεριτίφ.

Δείτε το εναλλακτικό ποτό που κερδίζει έδαφος στο Bovary.gr.﻿

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