 Λευκό τζιν και ρετρό μπλούζα: Πώς να φορέσετε τον πιο κομψό και άνετο συνδυασμό του καλοκαιριού - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Λευκό τζιν και ρετρό μπλούζα: Πώς να φορέσετε τον πιο κομψό και άνετο συνδυασμό του καλοκαιριού

Φωτογραφία/ Instagram: @﻿greekroyals.fashion
Φωτογραφία / Instagram: @﻿greekroyals.fashion
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Τα λευκά τζιν και οι ρετρό μπλούζες, γνωστές ως granny blouses, δημιουργούν έναν κομψό και άνετο συνδυασμό που ταιριάζει ιδανικά στις καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Το ένα φέρνει τη δροσερή άνεση του καλοκαιρινού τζιν, ενώ το άλλο προσθέτει εκείνη τη vintage ρομαντική νότα που κάνει ένα απλό σύνολο να δείχνει προσεγμένο, πριν καν μπουν τα αξεσουάρ στη συζήτηση. Το αποτέλεσμα διαθέτει μία δόση γοητείας χωρίς να δείχνει υπερβολικό, ένα χαρακτηριστικό που αναζητάμε αυτή τη περίοδο.

Η γοητεία αυτού του συνδυασμού κρύβεται στην ισορροπία ανάμεσα στην απαλότητα και τη δομή. Μια ρετρό μπλούζα συγκεντρώνει όλες τις λεπτομέρειες που λατρεύουν τα κορίτσια της μόδας στα vintage ρούχα, από λεπτούς δαντελένιους γιακάδες μέχρι μανίκια με κεντήματα (broderie anglaise), ενώ το λευκό τζιν διατηρεί το look φωτεινό και σύγχρονο.

Δείτε πώς να φορέσετε τον πιο κομψό συνδυασμό στο Bovary.gr

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