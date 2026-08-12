Λευκό ή καθαριστικό ξίδι -Ποια είναι η διαφορά τους και ποια η σωστή χρήση τους - iefimerida.gr

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο ξίδι καθαρισμού και το λευκό ξίδι;
Από τις παραδοσιακές συμβουλές καθαρισμού μέχρι τις πρακτικές χρήσεις στην κουζίνα, το ξίδι αποτελεί ένα από εκείνα τα απλά και οικονομικά προϊόντα που μπορούν να αξιοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Ωστόσο, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ξίδι καθαρισμού και στο κλασσικό πολυχρηστικό ξίδι.
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