Η Μάργκοτ Ρόμπι απογείωσε το λευκό φόρεμα με μια απρόσμενη επιλογή παπουτσιού - iefimerida.gr

Στα γυρίσματα του prequel του Ocean's Eleven στο Παρίσι, η Μάργκοτ Ρόμπι αντάλλαξε τις γόβες Chanel και τα σανδάλια Manolo Blahnik με κάτι εντελώς απρόσμενο: τις κλασικές σαγιονάρες Adidas Adilette.

Αυτές ακριβώς τις διαχρονικές Adilette επέλεξε η ηθοποιός αντί για τις γόβες Chanel, τα σανδάλια Manolo Blahnik και τις μπαλαρίνες The Row, ενώ γύριζε στο Παρίσι το prequel του Ocean's Eleven.

Δείτε την εμφάνιση της Μάργκοτ Ρόμπι με σαγιονάρες στο Bovary.gr.